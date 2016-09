Furtwangen Neues Musikschulhalbjahr lockt mit vielen Angeboten

Im Einzel- oder Gruppenunterricht haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, bei an Musikhochschulen qualifizierten Lehrern ein Instrument zu erlernen. Auf Anfrage können auch Schnupperstunden vereinbart werden. In der zweiten Schulwoche veranstaltet die Musikschule an beiden Grundschulen in Furtwangen eine Instrumentenvorstellung.

Unter fachkundiger Anleitung können die Schüler anschließend selbst probieren. Neu an der Musikschule Furtwangen: ab Oktober soll ein Kinderchor gegründet werden. Singen ist Ausdruck des eigenen Empfindens und macht glücklich. Positive Nebeneffekte des gemeinsamen Singens sind zudem die Selbstfindung in der Musik, das Einfügen in eine Gruppe und die direkte Erfahrung kultureller Werte.

Sprache spielerisch fördern