Furtwangen Neues Fahrzeug hat sich schon bewährt

Furtwangen-Rohrbach. Im Rückblick von Schriftführer Joachim Kienzler und Abteilungskommandant Franz Kienzler war das wichtigste Ereignis das neue Feuerwehrfahrzeug und die Fahrzeugweihe beim Pfingstfest der Feuerwehr auf dem Dorfplatz.

Im vergangenen Jahr hatte die Abteilung Rohrbach zehn Einsätze zu bewältigen. Dazu gehörten technische Hilfeleistungen wie eine Ölspur oder das Abpumpen eines Weihers. Die Rohrbacher Abteilung war an der Suche nach dem abgestürzten Leichtflugzeug in Gütenbach beteiligt. Bei einem Fahrzeugbrand auf der Fuchsfalle machte sich positiv bemerkbar, dass die Feuerwehr nun über ein wasserführendes Fahrzeug verfügt und sofort einsatzbereit ist. Schließlich musste die Feuerwehr auch ausrücken, als bei einer Kontrollmessung erhöhte Temperaturen in einem Heustock festgestellt wurden. Neben diesen Einsätzen war ein besonderes Ereignis die Hauptprobe der Furtwanger Feuerwehr, die dieses Mal in Rohrbach stattfand. Darüber hinaus war die Feuerwehr wieder bei verschiedenen Veranstaltungen als Helfer unterwegs, so bei Wachdiensten bei verschiedenen Veranstaltungen.

Die Abteilung Rohrbach besteht aktuell aus 29 Feuerwehrleuten, wobei 15 als Atemschutzträger ausgebildet sind und zwölf als Maschinisten. Im vergangenen Jahr absolvierte die Feuerwehr zwei Unterrichtsabende, zwölf Proben und fünf außerordentliche Fahrzeugproben. Dazu ergänzend war noch eine ganze Reihe von Mitgliedern der Rohrbacher Wehr bei weiteren Spezialausbildungen. Insgesamt absolvierte die Rohrbacher Feuerwehr 1110 Dienststunden.