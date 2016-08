Furtwangen Neuerungen beim Schwarzwald-Bike-Marathon

An den Strecken hat sich nichts Grundsätzliches geändert. Bürgermeister Herdner appellierte an die Fahrer, nicht im Vorfeld über Felder und Wiesen zu fahren, die nur fürs Rennen freigegeben sind. Man sollte das Entgegenkommen der Landwirte nicht überstrapazieren. Und ohne die 600 ehrenamtlichen Helfer in den fünf Kommunen würde es auch nicht gehen.

Neu ist eine Laufrad-Trophy für Kinder von zwei bis acht Jahren am Samstag am Breg­stadion, aber ohne Zeitmessung, denn der Spaß am Sport steht im Vordergrund und jeder erhält eine Medaille vom Partner "Hirsch-Sprung". Diese führen in der Woche zuvor ein Kinder-Camp im IB-Gästehaus durch.

Erstmals findet im Rahmen des Bike-Marathons der 17. Deutsche Sparkassen-Bike-Marathon statt. Bislang gingen über 1000 Meldungen ein, so Spitz, doch fehlen noch die Firmenteam-Meldungen.

Erwartet werden wieder bis zu 2000 Starter. Viele Fahrer melden sich erst kurz vorher an: Sie machen ihre Entscheidung von der Wetterlage abhängig. Gemeldet sind Olympia-Teilnehmer und zum 20. Mal auch Harald Woehrle aus Schiltach.

In den letzten 19 Jahren sind bereits 94.000 Euro für die Katharinenhöhe zusammengekommen. Im Jubiläumsjahr will man die 100.000 Euro-Marke knacken und das eingefahrene Geld für behindertengerechte Spielgeräte im Außenbereich einsetzen.

Das Programm ähnelt dem der Vorjahre: am Samstag findet nach dem RENA Kids Cup auf dem Robert-Gerwig-Platz eine Jubiläums-Party mit der Band "Lieber Anders" statt, verbunden mit einer Sport-Expo und der Nudelparty für die Fahrer. Am Sonntag starten die ersten Fahrer für die 120-Kilometer-Strecke bereits um 7 Uhr. Beliebt sind vor allem die 60- und die 42-Kilometer-Strecke und zwar vor allem bei trockenem und sonnigem Wetter.