Alle Viere von sich strecken, ausruhen und den Blick auf die Schwarzwald-Landschaft genießen: Das können Wanderer in dieser Saison nach Herzenslust tun: auf den neuen Holzliegen, die die Stadt Furtwangen dank Spenden dreier Firmen angeschafft hat. Sechs Stück stehen zur Verfügung. Zwei davon stehen in Neukirch, direkt am Westweg, zwei weitere auf dem Brend. Eine weitere hat einen Platz an der Fatimakapelle erhalten (Bild), für die sechste wird noch ein Ort gesucht. Foto: Andrea Müller