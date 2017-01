Furtwangen Neue Wege zur Selbstfindung

Barbara Eckert-Fink ist Seminarleiterin und ausgebildete Yogalehrerin, Yogatherapeutin und bietet in ihrem "Lichtraum" verschiedenste Kurse für jedes Alter an.

Am Montag, 9. Januar, (zehn Termine) beginnt der Hatha-Yoga-Kurs für Einsteiger und Geübte in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr, ebenso beginnt an diesem Tag der Hatha-Yoga-Anfängerkurs von 20 bis 21.30 Uhr.

Am Mittwoch, 11. Januar, (zehn Termine) beginnt der Kurs "Yoga – sanft am Morgen" von 9 bis 10.30 Uhr, abends von 18 bis 19.30 Uhr findet der Hatha-Yoga-Kurs für Einsteiger und Geübte statt. Ebenso findet am Abend der "Hormon-Yoga-Kurs" in der Zeit von 20 bis 21.30 Uhr statt.