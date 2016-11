Furtwangen Neue Vorsitzende ist gewählt

Wahlen waren neben der bevorstehenden Sanierung und den Berichten der Schulleitungen die großen thematischen Schwerpunkte einer mit 40 Anwesenden besuchten Elternbeiratssitzung. Bianca Fattler trat damit die Nachfolge von Isolde Grieshaber an, die nach zehn Jahren Vorstandsarbeit an dieser Schule, davon die letzten drei Jahre an der Spitze des Elternbeiratsvorstandes, mangels Kind an der Schule, nicht länger für das Amt zur Verfügung stand.

Mit ihr verabschiedet wurde Dagmar Kern aus Schonach, die vier Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende gewirkt hatte. Ulrich Wild erklärte sich bereit, ihre Position auszuüben und erhielt dafür ebenso das Votum der Versammlung wie Bettina Pfaff, die bisherige und neue zweite stellvertretenden Vorsitzende. Beide sind aus Furtwangen. Als Beiräte gehören dem Vorstand – wie gehabt – Diana Schober und Christina Hummel, beide Vöhrenbach, an. Neu hinzugewählt wurden Andreas Hauser und Alexandra Dufner, beide Furtwangen.

Wann die Schulsanierung losgeht und wie die zeitliche Planung aussieht – dies waren und sind für die Eltern längst brennende Fragen. Um darauf Antworten zu erhalten, war Bürgermeister Josef Herdner eingeladen. In Anwesenheit von Stadträten aus allen Fraktionen zeichnete er ein grobes Bild der geplanten Vorgehensweise.