Furtwangen Neue Rohrbacher Straßennamen: Wolfsgrundweg

Furtwangen-Rohrbach. Ursprünglich trug der Hof den Namen Straubenbachlehen und gelangte ums Jahr 1726 an Georg Duffner aus Schonach. Nach dem frühen Tod des Enkels Augustin und dessen Frau Johanna wurde der Hof von den Fürstenbergern 1840 aufgekauft. Kimmig erinnert in seiner Ortschronik an die Sage von einem Wolf, der in das Hofgebäude eingedrungen und von den beiden Bauersleuten mit vereinten Kräften erschlagen worden sei. Doch diesen Grund für die Hofbezeichnung hält Kimmig nicht für durchschlagend. Die Duffners stammten ursprünglich vom Schonacher Wolfshof ab und hätten den Namen mitgenommen. Im Jahre 1986 wurde der Wolfsgrundweg als Wirtschaftsweg im Rahmen des landwirtschaftlichen Wegebaus in der Länge von 450 Metern saniert. Die früheren Hausnummern Untertal 71 bis 73 tragen seit Oktober 2015 die Hausnummern 1 bis 3 des neuen Wolfsgrundweges.