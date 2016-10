Furtwangen Neue Premiumwanderwege geplant

Furtwangen. Positive Erfahrungen hat die Ferienland im Schwarzwald GmbH bereits mit dem am Rohrhardsberg bei Schonach verlaufenden "U(h)rwaldpfad" gemacht. Das Angebot habe sich in kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Touren entwickelt. In Schönwald soll noch in diesem Jahr ein "Heilklimasteig" als Premiumwanderweg eingeweiht werden. Und auch für Furtwangen gebe es Vorschläge für insgesamt vier Premiumwanderwege. Schmitz hofft, diese im Lauf des Jahres 2018 eröffnen zu können.

Eine Besonderheit der Premiumwanderwege ist ihr natürlicher Charakter. So lautet eine Vorgabe, dass der Anteil geteerter Wege gering ist und Wanderpfade auf Naturboden im Vordergrund stehen. Auch Themen werden gerne aufgegriffen, wie das Uhrenthema beim U(h)rwaldpfad oder das Heilklima Schönwalds beim Heilklimasteig.

Auch im Fall von Furtwangen werde bei der Ausweisung der Premiumwanderwege mit den betroffenen Grundstückseigentümern gesprochen. Schließlich setzt Schmitz auf das Miteinander im Tourismus. Beim Streckenverlauf der Premiumwanderwege wird vor allem auf bestehende Wanderwege zurückgegriffen oder werden frühere Wegverläufe wieder genutzt.