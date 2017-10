Furtwangen Neue Moschee: Auf gute Nachbarschaft

Er wies darauf hin, dass der Furtwanger Verein nach dem Motto des Ditib agiere: "Gute Nachbarschaft – bessere Gesellschaft". So setzte sich der türkische Kulturverein auch in Furtwangen für gute nachbarschaftliche Beziehungen, den Abbau von Vorurteilen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen und den Frieden in der deutschen Gesellschaft ein.

Bürgermeister Herdner machte deutlich, dass das Seelenleben für die Menschen wichtig sei. In allen Nationen und Glaubensrichtungen gebe es eine Sehnsucht nach Gott. So sei es von besonderer Bedeutung, dass nun auch die türkischen Mitbürger hier einen Platz hätten, wo sie sich im Gebet sammeln und Frieden finden könnten. Gerade auch mit der Öffnung des Saales im Erdgeschoss für Veranstaltungen aller Art könne man in Furtwangen eine gute Gemeinschaft pflegen.

Im Namen der christlichen Kirchengemeinden überbrachte der evangelische Pfarrer Lutz Bauer die Grüße. Er habe selbst schon lange gute Beziehungen zur türkischen Gemeinde, die unter anderem das evangelische Gemeindehaus für Veranstaltungen genutzt habe. Besonders wichtig für ihn sei beispielsweise die "Kirchenrallye" für die sechsten Klassen des OHG, in der die Schüler alle kirchlichen Gebäude und Kulturen in Furtwangen kennenlernen. Entscheidend sei, dass Juden, Christen und der Islam gleichermaßen den einen Gott anbeten. In den heiligen Büchern der Religionen gebe es kriegerische und friedliche Texte. "Es ist unsere Entscheidung, ob wir heute die friedlichen Texte betonen oder uns die heiligen Bücher auf den Kopf hauen", so Pfarrer Bauer. Es gab eine ganze Reihe weiterer Worte unter anderem vom Ditib-Vorsitzenden für Baden Cihan Savran, dem Generalsekretär des Ditib Bekir Alboga oder dem Attaché des türkischen Generalkonsulats Karlsruhe Salim Üzümez. Nach dem gemeinsamen Mittagsgebet erfolgte die offizielle Eröffnung, in dem die Ehrengäste gemeinsam ein rotes Band durchschnitten.