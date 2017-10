Furtwangen Neue Erkenntnisse zur Leiche im Wald

Bei dem Unbekannten handelt es sich demnach um einen Mann, wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage erklärt. Darüber hinaus vermute man derzeit aufgrund der Beschaffenheit der Knochen, dass dieser zum Zeitpunkt seines Todes um die 50 Jahre oder älter war.

Die DNA-Probe wurde mittlerweile an das Landeskriminalamt (LKA) nach Stuttgart geschickt, wo sie nun mit Hilfe von Datenbanken mit "vermissten und sonstigen Personen" verglichen wird, so Popp weiter. Sollte dies zu keinem Ergebnis führen, würden ältere Akten zu Rate gezogen. "Man denke an vermisste Personen, als es noch gar keine DNA-Proben gab", deutet Popp das weitere Vorgehen an.

Obwohl der Nahbereich nach dem Knochenfund durchsucht wurde, bleibt der Schädel weiter verschwunden. Man habe aber das das zweite Bein gefunden. "Man guckt schon in einem adäquaten Umfeld, ob sich weitere Teil finden", erklärt Popp. Da man allerdings davon ausgehen könne, dass der Tote nicht erst Monate, sondern durchaus bereits Jahre in dem Waldstück lag, wird nicht etwa wie bei der großräumigen Suche nach einer womöglich noch lebenden Person das Gebiet durchkämmt.