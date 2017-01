Furtwangen neo Brass tritt in der Stadtkirche auf

Symphonische Werke

neoBrass und Frank Rieger konzertieren seit vielen Jahren regelmäßig miteinander. Zu hören sein werden symphonische Werke von: Traugott Fünfgeld die symphonische Suite, von Charles-Marie Widor der erste Satz aus der Orgelsymphonie Nr.5 und von Edward Elgar Pump und Circumstance.

Rieger studierte Konzertfach Orgel, katholische Kirchenmusik und Schulmusik in Rottenburg/Neckar, Tübingen und Trossingen. Seit 2003 ist er Kirchenmusiker an der Stadtkirche Bräunlingen, seit 2008 Dekanatschorleiter des Dekanats Schwarzwald-Baar. Kirchenmusikalisch ist er auch an der Stadtpfarrkirche Furtwangen aktiv: Er leitet den dortigen Kirchenchor und organisiert Konzerte.