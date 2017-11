Furtwangen Nein zur Massentierhaltung

Doch statt auf Chemie zu setzen, entschied sich Braun für einen radikalen Schritt: Weg von Massenware, hin zu Qualitätsfleisch "wie in guten alten Zeiten". Er begann, gemeinsam mit einem befreundeten Metzger aus Hornberg nach entsprechenden Erzeugern zu suchen. "Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, alle Aspekte zu checken", so Braun. Dabei sei es einerseits um das Wohl des Tieres gegangen, andererseits aber auch darum, dass die Landwirte von ihrer Arbeit leben können.

Fündig wurden die beiden Metzger bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Diese ist laut Braun aus der Not entstanden. Als das örtliche Schlachthaus vor der Schließung stand, kauften die Bauern gemeinsam die Einrichtung, um zukünftig nicht von einer Schlachthaus-Kette abhängig zu sein. Das Ergebnis: Statt Großabnehmern diktieren die Bauern nun die Preise, Tier und Landwirt profitieren.

"Ein Schwein in der Massentierhaltung lebt etwa drei Monate, ehe es geschlachtet wird", erklärt Braun. Die Tiere sollen schnellstmöglich ihr benötigtes Gewicht erreichen, im Vordergrund steht der Profit, dem Futter werden oft Zusatzstoffe beigemischt. Auf engstem Raum werden die Ferkel großgezogen.

Dass die Schlachtbank auch am Ende eines Schweinelebens in Schwäbisch Hall wartet, steht außer Frage. Dennoch: Die Tiere leben bis dahin nahezu ihr ganzes Leben im Freien, bekommen natürliches Futter und keine Medikamente. "Wir haben also ausschließlich gesundes Fleisch von gesunden Tieren", so Braun. Das spiegle sich auch in der Qualität wider.

Wertschätzung fehlt

Die Überzeugung des 41-Jährigen: Wenn Tiere schon für Menschen sterben müssen, sollen sie bis dahin zumindest ein glückliches Leben fristen. "Viele nehmen Essen als Selbstverständlichkeit wahr", meint er. Der Überfluss verführe dazu, die Wertschätzung am Tier zu verlieren. Mit dem Fleischkauf im Discounter unterstützen die Verbraucher unweigerlich die Massentierhaltung. "Am Ende stimmt die Qualität nicht. Der Genuss ist nicht da – und dafür musste ein Tier dann sterben", bilanziert Braun.

Dass es auch anders geht, wollte er mit der kompletten Umstellung seines Betriebs beweisen. Die Preise bei den Wurstwaren unterscheiden sich demnach kaum, lediglich bei exquisiteren Stücken wie etwa Filet sei das Fleisch vom glücklichen Schwein etwas teurer.

Das Ziel des 41-Jährigen ist es nun, ein ähnliches System wie das der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall im Schwarzwald-Baar-Kreis einzuführen – mit den hier vorhandenen Mitteln. Bereits Anfang 2018 plant Braun ein Treffen mit Landwirten, um sie von seiner Idee zu überzeugen.

Denn vor allem für die Nebenerwerbslandwirtschaft, die es immer häufiger im Landkreis gibt, könne eine Erzeugergemeinschaft von Vorteil sein. "Jeder hat sein Fachgebiet. Wir müssen einfach alle an einem Strang ziehen, statt individuell nach Lösungen zu suchen", sagt der Metzgermeister. Dabei sei ihm bewusst, dass es sich hierbei um ein komplexes Thema handle. "Das ist kein Projekt, dass sich schnell realisieren lässt", stellt er klar. "Doch ich bin überzeugt, dass man etwas Tolles hier starten kann – wir brauchen eben nur einen langen Atem."