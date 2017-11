Dass auch der ansonsten graue und unbeliebte November seine schönen und magischen Momente hat, das hat unser Fotograf Andreas Müller eindrucksvoll festgehalten. Dieses Foto schoß er abends im Rohrbacher Wald am Höhenweg nach Furtwangen. Müller hat übrigens einen Fotokalender mit Landschaftsbildern aus der Region herausgebracht, den er am heutigen Samstag beim Weihnachtsmarkt am Stöcklewaldturm anbieten wird. Foto: Müller