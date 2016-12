Furtwangen Natureindrücke wiedergegeben

Sina, der sich schon früh für Kunst interessierte, hat Momentaufnahmen der Natur eingefangen und frei wiedergegeben. Dadurch entstanden in verschiedenen Techniken fröhliche, sinnige und künstlerische Arbeiten. Am Montag, 19. Dezember, 19 Uhr findet im Kunstraum der VHS, Grieshaberstraße 19, eine Vernissage mit Sektempfang statt.

Renato Sina wurde 1958 in Furtwangen geboren und absolvierte in der Zeit von 1975-79 seine Lehre als Werkzeugmacher. 1978 knüpfte er auf einer Reise nach Italien erste Kontakte zu der Kunst. 1982 hielt er sich in Südfrankreich auf, um sich Mal- und Zeichenstudien und der Aquarellmalerei zu widmen. 1988 bis 1992 studierte er an der Hochschule in Furtwangen Product Engineering mit dem Schwerpunkt auf Gestaltung und Design.

2016 besuchte er Kurse im Freien Malen bei Mateusz Budasz und präsentierte im Rathaus Furtwangen seine Ausstellung mit Natur- und Nebellandschaftsfotografien, sowie Miniatur-Aquarelle und abstrakte sowie digitale Bilder.