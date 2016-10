Furtwangen. Die Narrenzunft lädt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, zum Bockbierfest in die Zunftstube "Alte Färbe" ein. Für Unterhaltung sorgt am Samstag ab 18 Uhr DJ Dirk. Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den "Breg Brass Buebe" statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.