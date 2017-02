Am Bregtallift in Furtwangen wird am Fasnetsamstag, 25. Februar, zum närrischen Treiben eingeladen. Furtwangen. Wenn genügend Schnee liegt, wird ein Gaudirennen veranstaltet. Kostümierte Skifahrer liften kostenlos. Bei jeder Schneelage gibt es Party-Musik, Barbetrieb und für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Der Lift ist bis einschließlich 24. Februar geschlossen. Geöffnet ist am 25. Februar von 10 bis 16 Uhr (närrische Fasnet ab 11 Uhr), am Sonntag, 26. Februar von 10 bis 13 Uhr, am Montag und Dienstag, 27. und 28. Februar, sowie am Aschermittwoch, 1. März, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr. Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. März, ist jeweils von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten wurden unter der Voraussetzung festgelegt, dass ausreichend Helfer zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt der Lift an diesen Tagen geschlossen. Aktuelle Infos gibt es auf www.bregtallift.de