Furtwangen. "Der Aufbruch – Furtwangen unter Bürgermeister Hans Frank" lautet der Titel eines Vortrags mit Ludger Beckmann am Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle. Die kleine Reihe zur Furtwanger Stadtgeschichte wird in diesem Vortrag fortgesetzt. Betrachtet wird die Zeit von 1957 bis 1965. Anmeldung bei der VHS, Telefon 07723/50 31 81, E-Mail: anmeldung@vhs-oberesbregtal.de.