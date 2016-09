Furtwangen Nachwuchs übt sich im Umgang mit Dchläger und Ball

Furtwangen. In der Sporthalle Oberer Bühl lernten die Kinder beim Ferienprogramm die Sportart Tischtennis besser kennen. Neben technischen Übungen und dem freien Spiel konnte der Nachwuchs auch das Tischtennis-Sportabzeichen machen. Die Tischtennisgemeinschaft (TTG) Furtwangen-Schönenbach hat den Teilnehmern des Ferienprogramms einiges geboten.

Jennifer Faller, die im Zuge ihres Bundesfreiwilligendienstes am Tischtennis-Internat in Düsseldorf auch Fortbildungen zum Thema Anfängertraining besucht hat, bereitete den Tag und die Übungen vor. Zuerst lernten die Kinder, den Schläger richtig zu halten. Um sich mit dem Spielgerät vertraut zu machten, folgten einige Übungen mit Schläger und Ball, beispielsweise das Balancieren des Balls auf dem Schläger. Um ein Gefühl für das Spielen zu entwickeln, lernten die Jungen und Mädchen Hilfsaufschläge, bevor sie richtige Aufschläge übten. Trainiert wurden auch Vor- und Rückhand am Balleimer. An den Stationen, die das Schülerteam der TTG betreute, bekamen die interessierten Tischtennisspieler auch technische Kniffe erklärt.

Am Nachmittag durfte der Nachwuchs das Tischtennis-Sportabzeichen machen, für das am Vormittag bereits trainiert worden war. Aufgaben wie den Ball auf dem Schläger auftippen zu lassen, Aufschläge auf eine Fläche zu platzieren oder den Ball in eine Kiste zu spielen waren zu meistern. Auch eine Balanceübung durch einen Slalom und eine Effetübung mussten gemeistert werden. Am Ende wurden die Teilnehmer mit einer Urkunde belohnt. Zum Abschluss durften sie nochmals frei spielen, sich an einem Mini-Tisch versuchen oder am Riesenrundlauf teilnehmen.