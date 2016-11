Furtwangen Nachmittags füllt sich der Rössleplatz

Am Nachmittag füllte sich der Rössleplatz zunehmend. Selbst das teilweise regnerische Wetter machte den Besuchern offensichtlich nichts aus, wenn sie gemütlich im Freien bis in den späten Abend hinein beispielsweise mit einem Glühwein zusammenstanden. Insgesamt seien die verschiedenen Teilnehmer mit der Resonanz und auch der Nachfrage sehr zufrieden gewesen. Lediglich die frühere Öffnung habe sich scheinbar nicht bewährt, sie habe auch nicht zu mehr Besuchern geführt, sondern lediglich zu einer Verteilung über einen größeren Zeitraum. Und so werde man vermutlich, so Rainer Jung, im kommenden Jahr wieder am Nachmittag beginnen.