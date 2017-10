Furtwangen Musikkabarett gespickt mit schwarzem Humor

Furtwangen. Axel Pätz avancierte in den letzten Jahren zu einem Shooting-Star der deutschen Kabarett-Szene. Er etablierte sich in TV-Sendungen wie dem "Satire-Gipfel", "Ottis Schlachthof" und "Mitternachtsspitzen". Am Freitag, 10. November, ist er in der Kulturfabrik zu Gast.