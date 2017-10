Furtwangen Musikalische Welttour

Furtwangen (sh). Harfenklänge in der evangelischen Kirche in Furtwangen: Zu Gast war die Silke Aichhorn auf Einladung der Volkshochschule. Auf dem Programm in der evangelischen Pfarrkirche stand zum einen ein Mitmach-Konzert für Kinder sowie dann am Abend ein Harfen-Konzert. Am Nachmittag waren es allerdings nur wenig Kinder, die den Weg zu diesem interessanten kleinen Konzert fanden. Bei der "Reise um die Welt" waren sie aufgefordert, sich mit Silke Aichhorn auf den Weg zu machen von einem Land ins nächste. Zu jedem der besuchten Länder galt es die entsprechende Fahne aufzuhängen. Und dann waren die Kinder gefordert, hier beim rhythmischen Spiel mitzumachen.