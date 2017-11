Furtwangen Musik lässt Kinderaugen strahlen

In diesem Jahr war die Tour des Lächelns zum vierten Mal unterwegs. Dabei wurde jährlich der Zeitraum, das Gebiet, die Einrichtungsarten sowie die Anzahl der engagierten Musiker erweitert und ausgedehnt. In jeder Tourwoche ist ein sechs- bis achtköpfiges Team aktiv, das extra für dieses Projekt und ihr Engagement Urlaub genommen hat. Übernachtet wird in Vereinsheimen oder Gemeinderäumen. Tagsüber stehen Besuche in Einrichtungen für das gemeinsame Musizieren an.

Neben diversen Kinderkliniken, Kinder- und Jugenddörfer, Kinderwohnheimen, Kinderhospizen und Kinderrehabilitationszentren machten die Musiker der Tour des Lächelns zum vierten Mal auch Halt bei der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Furtwangen. Die Rehaklinik Katharinenhöhe führt vierwöchige Rehamaßnahmen für Familien mit einem krebs- oder herzkranken Kind sowie für Jugendliche und junge Erwachsene durch. Johannes Schmidt, Sozialarbeiter in der Katharinenhöhe, hat sich über die Anfrage sehr gefreut.

Bereits als die Musiker den Raum betraten und das Equipment aufbauten, waren die Mädchen und Jungen sehr interessiert und aufgeregt. Eine solche Veranstaltung ist für alle Anwesenden ein besonderes und unvergessliches Erlebnis. Ab dem ersten Ton herrschte gute Stimmung, denn die Musiker tanzten, rasselten und sangen gemeinsam mit den Kindern zu modernen wie klassischen Kinderliedern.