Furtwangen Moritaten erklingen in der Arche

Rüdiger Hirt und Carola Hug aus Vöhrenbach trugen Moritaten vor, jene Lieder, die meist mit Tod und Moral enden. "Moritaten gab es schon vor dem Fernseher", sagte Rüdiger Hirt, und das Duo bestätigte das mit alten und altbekannten Weisen. Manche wurden wie früher mit Zeichnungen untermalt.

Die Moritaten hatte Rüdiger Hirt teils mit Witz und Ironie modernisiert, und die Besucher hatten ihre Freude an der Geschichte von Lydia und ihrem Bajazzo, an Marie mit dem Paraplue oder der abgewandelten Vogelhochzeit.

Bei "Kunst und Krempel" hatte sich der Vöhrenbacher Sänger Anregungen geholt. Auch Georg Kreisler wurde verwandelt, vom "Tauben vergiften" in Wien holte Hirt ihn zum "Enten vergiften" in den Vöhrenbacher Stadtpark. Ganz modern wurde es dann mit dem "Vollwärmeschutz der Liebe". Zwischendurch wurden Gedichte rezitiert, hintergründig und mit viel Ironie. Gelegentlich schwelgte Hirt in Erinnerungen an Martha Fleig und ihre Arche, wo so manche Schulwanderung ihren Abschluss fand.