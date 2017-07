Furtwangen Moderne Labors in der alten Fabrik

Dieses Mal erfuhren die Teilnehmer beim Gang durch einige Labore, was die Hochschule für die Zukunft entwickelt. Bei seiner Begrüßung berichtete der Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Robert Schäflein-Armbruster, dass zurzeit in das ehemalige Horray-Gebäude 3,2 Millionen Euro allein an Baukosten investiert werden. Die Verbindungen zwischen Hochschule und Stadt Furtwangen müssten weiter ausgebaut werden, forderte der Dekan. Studiendekan Christian van Husen berichtete, der Studiengang sei 2010 gegründet worden. Die Verknüpfung von Technik und Dienstleistung, neue Lösungen für Service und Instandhaltung, seien wichtige Elemente der Ausbildung. Dass auch die Weiterbildung eine wichtige Aufgabe der Hochschule ist, machte Thomas Jechle deutlich. Dabei könne die Hochschule durchaus auf Wünsche der Firmen eingehen, zum Beispiel stehen bestimmte Module der Masterstudiengänge auch für die Weiterbildung offen. In kleinen Gruppen wurden die Besucher durch einige Labors geführt und ließen sich von Studenten Experimente vorführen. Zum Beispiel bediente ein Student eine Kettensäge und erhielt über eine Computerbrille Anweisungen von einer Servicetechnikerin. Hier waren die zwei nur durch eine Wand getrennt, in der Praxis könnte sich eine Person in Deutschland, eine in Australien befinden, zumal die entsprechende Software in rund 50 Sprachen geliefert wird.

Die Möglichkeiten eines 3D-Druckers wurden vorgeführt, ebenso die unterschiedlichsten Steuerungsmöglichkeiten und die Arbeitsweise von Robotern. Immer ging es dabei auch darum, ganz spezielle Kundenwünsche einzubeziehen, Produktion und Service zu kombinieren. Deshalb, so wurde immer wieder in den Gesprächen betont, sei die Zusammenarbeit mit Industriebetrieben für die Hochschule wichtig.