Furtwangen Mitsing-Projekt: Chorproben beginnen heute

Furtwangen. Zur Aufführung am Ostermontag, 17. April, kommt die "Missa in G" von Christopher Tambling für vierstimmigen Chor, Orgel und großes Orchester. Christopher Tambling war bis 2015 einer der führenden englischen Kirchenmusiker und Komponisten und vereinigt in seiner "Missa in G" die noble und majestätische englische Tonsprache mit eingängigen volkstümlichen Melodien. Die Proben finden jeden Mittwoch um 20 Uhr im Pfarrsaal statt. Ein Einstieg am 18. Januar ist auch noch möglich. Sängerische Voraussetzungen sind nicht nötig – der Spaß am Singen und die regelmäßige Teilnahme an den Proben genügen. Fragen beantworten Frank Rieger, Telefon 0771/8 97 75 68, oder die Chorvorsitzende Jaqueline Wehrle, Telefon 07723/16 88.