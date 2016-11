Furtwangen "Mit Vollgas zum Burnout"

Passend zum Jahresende wird mit dem Programm "Mit Vollgas zum Burnout" gezeigt, wie man das neue Jahr auf keinen Fall beginnen und schon gar nicht gestalten sollte. Mit Werner Brix aus Wien wurde für dieses Programm ein renommierter und exzellenter Kabarettisten und Schauspieler engagiert. Sein Tagesablauf ist ein einziger Terminkoller. Seine Hose ist nass. Der Lieferant liefert nie termingerecht, Mutter und Ehefrau machen Telefonterror, der Angestellte ist am Computer eine Null, und dann muss auch noch die Tochter in die Ballettstunde...

Werner Brix als gestresster Workaholic fühlt sich dennoch irgendwie geil, beflügelt, beschleunigt. In seinem Leben gehen sich zwar nur 1,24 Pinkelpausen pro Tag aus, aber die sind terminlich effizient im Notebook festgehalten. "Ich disponiere schlecht, deshalb pinkel ich mich an." Was sein Psychologe dazu sagt? Nicht viel, denn der kommt nicht zu Wort.

"Mit Vollgas zum Burnout" ist eine wegen akuter Zeitnot rasant durchlaufene therapeutische Sitzung. Auf die Schippe genommen wird alles, was Hast und Eile hat. Nur nicht runter vom Gas! Kurz gesagt: Tempo ist die Brix‘sche Lebensphilosophie. Im zweitenTeil kommt es zu einer entscheidenden Wendung: Ausgerechnet in der Drehtür vom Megaplexx zeigt die Therapie endlich Heilerfolg. In der schrillen und lauten Welt des Einkaufszentrums nimmt der Geschwindigkeitsrausch ein jähes Ende, als die Luft zu Gelatine wird. Dieser Ausflug in eine andere Realität veranlasst Brix zu einer Lebensentscheidung: Endlich Entschleunigung. Regie führt Petra Dobetsberger.