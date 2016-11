Furtwangen Mit dem Roboter Augenbrauen zupfen

Furtwangen. Sie entwickelten ein Roboter-gestütztes System, das die Augenbrauen einer Person in Form zupfen kann. In München haben sie ihr Projekt auf der Electronica Messe präsentiert.

Die Jury hob hervor, dass das Projekt außerordentlich innovativ sei und bislang noch nichts Ähnliches realisiert worden sei. Als Gewinner qualifizierten sich die Studenten nun für den internationalen Wettbewerb "iCan", welcher im August 2017 in Peking stattfindet. Im Masterstudiengang Smart Systems in Furtwangen beschäftigen sich Derek Orbaugh aus Guatemala, Reem AlGaifi aus dem Jemen und Uma Muthia sowie Yuvaray Murugesan aus Indien mit Mikrosystemen. Sie alle hat der auf englisch unterrichtete Studiengang in den Schwarzwald gebracht.

Als Anwendungsgebiet für den Wettbewerb dachten sich die vier Studenten ein Automatisches Augenbrauen-Zupf-System mit einem Roboterarm (AETSURA) aus. Es stellte eine große Herausforderung für sie dar, dieses System von Grund auf zu entwerfen. Denn das Zupfen von Augenbrauen ist ein aufwendiges Unterfangen, das schon vom Menschen ein hohes Maß an Geschicklichkeit voraussetzt. Umso mehr war es komplex, all die nötigen Schritte in Daten für den Roboterarm umzusetzen.