Furtwangen Mit dem Rad über eine Wippe fahren

Furtwangen. Der Radfahrverein Furtwangen baute am Dienstagvormittag auf dem Pausenhof der Friedrichschule einen Parcours für die jungen Fahrradfahrer des Ferienprogramms auf. Dieser trainierte mit verschiedenen Stationen sowohl die Geschicklichkeit, motorische Fähigkeiten als auch Koordination und Konzentration der Kinder.

Nachdem Dirk Maute den Fahrradfahrern einiges zum Thema Fahrradsicherheit erklärt hatte, durften die Kinder ihr Können beim Geschicklichkeitsfahren im Parcours an insgesamt zehn Stationen mit verschiedenen Schwerpunkten und Schwierigkeitsstufen austesten. Dabei kam es nicht darauf an, der oder die Schnellste zu sein, sondern seine Fähigkeiten bei langsamerem Tempo zu zeigen. Natürlich hatte jeder Teilnehmer einen Helm auf. Safety first.

Mit Brettern und Ball