Furtwangen Mit dem E-Bike "den Buckel nuff"

Mit deren Geschäftsführer Julian Schmitz setzten sich die Verantwortlichen zusammen und entschieden sich dazu, das Angebot zu erweitern um auch deren Attraktivität zu steigern. Nun dürfen sich Bürger und Gäste in Furtwangen über zwei zusätzliche E-Bikes freuen, die ab sofort an der Aral-Tankstelle von Hans Buschbacher in der Breg­straße stehen. Zwei weitere werden bald dazukommen.

Doch warum ausgerechnet eine Tankstelle für das Gefährt, das ohne Sprit auskommt? "Von den Öffnungszeiten ist das an einer Tankstelle einfach ideal", betont Reis, man habe Buschbacher deshalb ganz gezielt ausgewählt. Schließlich gebe es hier an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 21 Uhr die Möglichkeit, sich ein Bike zu leihen. Und noch ein zweiter Grund spricht dafür – die Tankstelle gilt als inoffizielle Touristeninfo. "Wir sind bei Fragen oft Anlaufpunkt für die Touristen – egal obsie nach dem Weg fragen oder eine Unterkunft suchen", erklärt der Geschäftsführer.

Er unterstützt die Idee deshalb gerne und sieht das E-Bike sowieso "deutlich im Kommen". Dass Furtwangen gerade zu prädestiniert für das Rad mit Strampelhilfe ist, findet übrigens auch Bettina Rutschmann, zweiter Vorstand beim VdU: "Bei uns geht’s ja überall den Buckel nuff."

Kein Wunder, dass Mike Schlageter und Hans Buschbacher das bequeme Fortbewegungsmittel bereits selber genutzt haben – und als absolut empfehlenswert sehen. "Das macht absolut Spaß", erklärt der Tankstellenbetreiber, während der Gastronom beipflichtet: "Die Gäste kommen bei uns immer mit einem Lächeln von der Radtour zurück."