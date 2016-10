Furtwangen Milde Winter drücken den Umsatz

Im vergangenen Winter sei es so gewesen, dass stabile Schneeverhältnisse erst in der zweiten Januarhälfte einkehrten. Das habe dazu geführt, dass das eigentliche Hauptgeschäft in den Monaten zuvor nicht stattgefunden habe, beschreibt Wehrle die Auswirkungen der Wetterveränderungen.

Seine Arbeit ist im Jahresverlauf deutlich zweigeteilt und bezieht sich über die Sommermonate hinweg vor allem auf das Herrichten der Skier für seinen Skiverleih.

Sein zehnjähriges Bestehen als Fachgeschäft für Wintersport-Artikel kann in diesem Jahr Siegfried Trenkle mit "Snowsport Trenkle" in Vöhrenbach feiern. Bei einem solchen Jubiläum, auch bei einem kleinen, schaut man eigentlich zuversichtlich in die Zukunft.

Doch auch eine gewisse Sorge fehlt hier nicht, wie Trenkle erläutert. Ein schwacher Winter wie der vergangene sei ein großes wirtschaftliches Problem.

Vor zehn Jahren hat er in kleinem Rahmen in der ehemaligen Vöhrenbach Apotheke seinen Laden Snowsport Trenkle eröffnet.

Nach einigen Jahren in einem ehemaligen Fabrikgebäude ist er nun wieder ins Städtle zurückgekehrt und seit zwei Jahren in der Johann-Peter-Hebelstraße nahe dem Haus der Heimatgilde zu finden.

Skischule wieder nach Furtwangen verlegt

Aber auch in der Region engagiert sich Siegfried Trenkle. So sei er wesentlich daran beteiligt gewesen, dass in Furtwangen der Bregtallift-Verein den Skilift am Staatsberg übernehmen konnte. Auch seine Skischule hat er deshalb wieder nach Furtwangen verlegt. Doch ein solches Geschäft steht und fällt mit dem entsprechenden Wetter.

2006/2007 noch Traumbedingungen

Bei der Eröffnung im Winter 2006/2007 habe man damals noch Traumbedingungen gehabt, erinnert er sich. Die Nachfrage war so groß, dass sogar mehrfach die Ware ausgegangen sei.

Ganz anders war der vergangene Winter: im November gab es noch ein paar Zentimeter Schnee, doch schon bald wurde es wieder grün und blieb so bis in den Januar hinein.

Entsprechend gering sei deshalb die Nachfrage gewesen. Er ist aber zuversichtlich, dass es auch wieder bessere Winter geben wird. Nicht zuletzt hat er sogar schon Interessenten, die das Geschäft dann möglicherweise übernehmen würden, wenn er in einigen Jahren in den Ruhestand tritt.