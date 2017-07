Furtwangen "Mensch war das schön bei euch!"

Auf eine Zeitreise nahm der Kabarettist das Publikum im Rösslekeller mit. Der höherverstellbare Couchtisch, überhaupt die liebevolle Schilderung der Wohnung seiner Kinderzeit, begeisterten die Neukircher Gäste, wurden doch bei so manchem eigene Erinnerungen geweckt. Gewissenmaßen als Kontrastprogramm kamen die Verse an, die Konrads zusammen mit seinem Sohn in bester Rap-Manier gereimt hatte.

Herrlich die Schilderung einer modernen ökologisch korrekten Hochzeit in Berlin, die schließlich doch für einige Gäste an der Tanke bei Grillwurst und Bier endet. Mit virtuoser Sprachkunst in Französisch und Italienisch beendete der Weinliebhaber sein Neukircher Programm, das von den Zuhörern mit viel Beifall bedacht und vom Künstler kommentiert wurde mit: "Mensch, war das schön bei euch."