Furtwangen Mehr als 2000 Teilnehmer erwartet

Furtwangen. Der Furtwanger Marathon ist einer der wichtigsten Mountainbike-Wettbewerbe im deutschen Breitensport. Das ortsansässige Unternehmen Siedle übernimmt zum zweiten Mal die Rolle des Hauptsponsors. "Der Marathon fördert den Breitensport, zugleich ist er anspruchsvoll und verlangt Spitzenleistung", sagt Firmenchefin Gabriele Siedle. Das Unternehmen will auch in diesem Jahr mit einem starken Firmenteam an den Start gehen. 2016 erzielte die Mannschaft in der Firmenwertung (über 100 Mitarbeiter) einen Rekord: 223 Frauen und Männer fuhren mehr als 12 000 Kilometer ein.