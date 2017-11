Furtwangen "Martinskapelle" unterm Hammer

Landschaftsmalerei ist das Thema der Ausstellung mit klein- und großformatigen Bildern, die überwiegend mit Ölfarben gestaltet wurden. Zwei Pastellbilder ergänzen die Sammlung, aber Hättich beherrscht auch die Aquarellmalerei.

Insgesamt könnte die Ausstellung unter dem Titel "Heimat con variazioni" stehen. Neben recht naturnahen Wiedergaben, darunter viele Bilder ohne Titel, mit Ausnahme der "Schneeglöckchen mit Veilchen", fallen deutlich Schwarz-Weiß-Gemälde ins Auge. Nicht nur Abstraktion, sondern Reduktion ist hier vorrangig. Diese Werke verleihen eine besondere Sichtweise und vermitteln das persönliche Empfinden des Schöpfers. Expressives Beispiel ist die "Schneewächte am Feldberg" mit mystischer Ausstrahlung. Auffällig ist, dass neben konventionellen Rahmen auch eigenwillige Kreationen zum Einsatz kommen, um gerade "Trypticha" eine besondere Note zu verleihen.

Walter Hättich wurde 1950 in Schönenbach geboren. Nach dem Besuch der Volksschule machte er von 1965 bis 1968 eine Lehre als Maler. Seine Bundeswehrzeit verbrachte er bei dem bekannten Skijägerzug in Fahl, wo ihn die Liebe zum Schnee und zum Feldberggebiet packte. 1981 konnte er erstmals Werke in Schönenbach ausstellen. Weitere Expositionen folgten in Freiburg, Heidelberg und im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart. Daneben gab es Präsentationen in Waldenbuch, Glottertal, Gutachtal, Schönenbach und Gütenbach. Fast legendär und anekdotisch kamen seine medialen Auftritte zustande. Da war Hättich 1997 in der Landesschau des SWR zu sehen, war 1999 im Triberger Schwarzwaldmuseum beteiligt und hatte im gleichen Jahr einen Auftritt bei Radio Neckarburg.