Furtwangen-Neukirch. Der Kindergarten St. Andreas und die Grundschule Neukirch laden zum Martinsfest am Donnerstag, 10. November, ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas. Kindergarten- und Schulkinder gestalten den Wortgottesdienst. Anschließend geht es durch die Talstraße und Hauptstraße zum Schulhof. Dort wird die Mantelteilung gespielt. Danach wird vor dem Kindergarten gegen eine Spende Glühwein, Punsch, Kuchen und Würstchen angeboten. Mitzubringen sind eine Tasse oder Becher. Jedes Kind bekommt eine "süße Martinsgans" überreicht. Der Erlös geht je zur Hälfte an den Kindergarten und an den Freundeskreis Las Torres.