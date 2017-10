Furtwangen "Manche Kinder sind emotional arm"

Kinder, die zu wenig essen, schlechte Zähne haben, sich vor Müdigkeit nicht mehr freuen – das kommt auch in Furtwangen vor. Ein neues Angebot soll in diesen Fällen Abhilfe schaffen. Dazu wird ein erstaunlich schlichtes Mittel angewendet.

Furtwangen. Die Bilder gleichen sich: Ein Kind sitzt traurig daneben, während seine Spielkameraden fröhlich im Sandkasten Burgen bauen oder auf dem Klettergerüst toben. Andere leben in ihrer Fantasiewelt, driften ab in fiktive Zeichentrick-Fernsehwelten mit sprechenden Autos, Tieren und Aladins Abenteuern im Orient. "Manche Kinder sind müde, weil sie abends so lange Fern schauen", berichtet Regina Roßmy aus ihrer Erfahrung.

Roßmy ist die neue Ansprechpartnerin für genau solche Fälle in Furtwangen. Ihrer "Leidenschaft und Liebe" zu Kindern wegen, startete sie am Montag in ihre neue Aufgabe. Die erfahrene Kindergarten-Integrationshilfe, hat es schon mit eigenen Augen gesehen: "Es gibt Kinder, die sich das Essen von anderen holen, weil sie von zu Hause aus nicht genug bekommen."