Furtwangen Management besonders gefragt

Die Studiengänge mit den meisten Bewerbungen sind "International Business Management", "Wirtschaftsingenieurwesen – Marketing und Vertrieb" und "Internationale Betriebswirtschaft".

Erstmals angeboten wird in Furtwangen der Bachelorstudiengang "Physiotherapie", der eine Besonderheit ist. Es ist der erste und bisher einzige staatliche und kostenfreie primärqualifizierende Studiengang Physiotherapie in Baden-Württemberg. Hier kann die Berufszulassung als Physiotherapeut und der akademische Grad Bachelor of Science erlangt werden. Die Möglichkeit Physiotherapie in Deutschland zu studieren, ist noch relativ neu.

Am Campus Tuttlingen wird erstmals der Masterstudiengang Angewandte Materialwissenschaften angeboten. In den Bereichen Gesundheit, Energie, Mobilität, Kommunikation oder Umwelt- und Klimaschutz wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch Modifikation von Werkstoffen zu zahlreichen Innovationen kommen. Unternehmen suchen deshalb Experten auf dem Feld der Werkstofftechnik und Materialwissenschaften.

Noch freie Plätze

In ein paar wenigen Studiengängen gibt es noch freie Plätze, um die sich Interessierte schnellstmöglich online bewerben können. Die aktuelle Liste gibt es auf www.hs-furtwangen.de.

Für ausgezeichneten Unterricht wurde der Lehrpreis der HFU an Heike Stengel, Fakultät Wirtschaft, verliehen. Sie erhält den mit 1000 Euro dotierten Preis für die Veranstaltung "Intercultural Communication". Hier wird die Basis für das Verständnis interkultureller Zusammenhänge gelegt. Studierende werden herausgefordert, sich mit ihrer eigenen kulturellen Orientierung auseinanderzusetzen und vorbereitet auf den beruflichen Kontakt mit internationalen Partnern. Studierende finden: "Der Unterricht von Frau Stengel ist sehr aktuell und abwechslungsreich gestaltet. Mit ihren zahlreichen persönlichen Erfahrungen und persönlichen Beispielen macht sie die gelernten Aspekte greifbar."