Furtwangen Mal reinschnuppern

Schüler der Sekundarstufe II können an diesem Tag in den Schul-Herbstferien in reguläre Vorlesungen hineinschnuppern. Sie werden einen NAO-Roboter beim Rechnen, Breakdance und als Personal einen Fitness Coach kennenlernen. Unter dem Titel "Studieren probieren" bietet die Fakultät dieses Orientierungsangebot an.

Die Teilnahme an der eintägigen Veranstaltung wird durch ein Zertifikat bescheinigt und ist kostenfrei. Das Programm dauert von 9 bis 17.15 Uhr. Anmeldung mit Angabe der Schule und Jahrgangsstufe bis zum 27. Oktober an: schnupperstudium@hs-furtwangen.de. Informationen zum Treffpunkt und Ablauf werden mit der Anmeldungsbestätigung versandt.