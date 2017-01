Furtwangen Mädchen und Jungs halten sich die Waage

Furtwangen. Im vergangenen Jahr zeigten sich die frischgebackenen Eltern bei der Vergabe der Vornamen besonders abwechslungsreich, heißt es in einer Mitteilung. Der weibliche Vorname Mia wurde als einziger Name zweimal gewählt. Kurz und einprägsam sind auch die Namen, die bundesweit am beliebtesten waren. Wie schon 2015 führen Mia und Emma die Liste der weiblichen Namen an, gefolgt von Sofia/Sophia. Bei den männlichen Vornamen bleibt, ebenfalls wie im Vorjahr, Ben der Spitzenreiter. Der Name Paul landete auf Platz zwei und verdrängte dadurch den Namen Jonas auf Platz drei.