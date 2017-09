Furtwangen Lyrik und Prosa mit Musik vereint

Ursula Kiefer war von 2007 bis 2017 als Nachfolgerin von Matthias Reuther Schulleiterin. Sie war maßgeblich daran beteiligt, in Zeiten sich rasant verändern- der Anforderungen an die Schule das OHG zu einem Lern- und Lebensraum umzugestalten, der Raum für vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Dazu gehört besonders auch der Anstoß zur Gestaltung eines pädagogischen Konzeptes, das gemeinsam mit allen am Schulleben Beteiligten konzeptioniert wurde als Grundlage für die Generalsanierung.

Andreas Goldschmidt ist seit Sommer Schulleiter in Furtwangen. Seine Rolle als Moderators entspricht auch seiner Vorstellung der neuen Aufgabe am OHG: das Schulleben so zu organisieren, dass die Begabungen der Lernenden und Lehrenden zur Geltung kommen. Hartmut Janke ist seit 1994 Musik- und Geschichtslehrer in Furtwangen. Parallel zum Studium absolvierte er eine Ausbildung als Klavierlehrer in Hannover. Er nahm Unterricht in den Fächern Orgel, Cembalo und Fortepiano. Am Wochenende sitzt er in Villingen an Kirchenorgeln und im Cockpit der Flugzeuge seines Donaueschinger Luftsportvereins.

Michael Huß nahm als Schüler des TSG St. Georgen 2012 bis 2014 am Neigungsfach Musik des OHG teil. Sein Musik-Abitur absolvierte er mit sehr gutem Ergebnis. Seit 2015 studiert er Schulmusik mit Hauptfach Klavier sowie Orgel in Trossingen.