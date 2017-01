Furtwangen Lucas Mayer ist einfach nicht zu bremsen

Urkunden und Pokale

Mit viel Routine wickelte der Förderverein der Sportfreunde Schönenbach diesen Wettkampf am Hang hinter dem Hofbauernhof aus. Für die Teilnehmer gab es wieder Urkunden und Pokale, vor allem für die Kinder aber auch zahlreiche Sachpreise. Der Nachwuchs war mit 20 Kindern wieder sehr stark vertreten. Schönenbacher Ortsskimeister wurde zum dritten Mal in Folge Lucas Mayer vor Achim Mayer, damit konnte er den Wanderpokal der Ortsskiwettkämpfe endgültig mit nach Hause nehmen. Besonders bemerkenswert war Jan Bausch, der in der Gesamtwertung Platz drei erreichte mit einem Rückstand von 0,24 Sekunden auf den Sieger und gerade einmal 0,03 Sekunden auf den Zweitplatzierten. Er war noch in der Jugendklasse bis 15 Jahre gestartet.

Bemerkenswert aber auch das Ergebnis bei den Damen. Hier siegte die erst 16-jährige Jana Siedle vor ihrer Mutter Anja Siedle (Siegerin 2013) und Beatrix Straub. Titelverteidigerin Luisa Seifritz hatte in diesem Jahr nicht teilgenommen. Mannschaftssieger wurden schließlich die "Bananenbieger" als Titelverteidiger mit Lucas Mayer, Marius Straub und Moritz Straub vor "Air Schwarzwald" (Georg Straub, Achim Mayer und Uwe Klein) sowie "Haus Bausch" (Chiara Bausch, Jan Bausch und Thilo Bausch).