Furtwangen Lochbauernhof ist mehr als 500 Jahre alt

1635 konnte der Lochhofbauer den früheren Mooshof aufkaufen. Der Lochhof lag damit in voller Länge an der Gemarkungsgrenze zu Furtwangen. Das Hofgebäude war mit der Landstraße über das Glatzenhaus verbunden.

Die Straße wurde in Folge des 1972/73 aufgestellten Bebauungsplans "Wanne I – Lochbauernhof – Hofbauernhof", der auf einem Entwurf der früheren Gemeinde Schönenbach aus dem Jahre 1968 beruhte, zunächst als Straße A/B ab 1973 gebaut. Die Erschließung dieses Baugebietes (mit Vogt-Duffner-Straße, Erwin-Wehrle-Straße und Straße Am Hofrain) wurde in der Zusatzvereinbarung zur Eingliederung Schönenbachs in die Stadt Furtwangen als Aufgabe festgehalten.

Im August 1972 hatte die Lochhofstraße, wie die anderen Straßen, vom Ortschaftrat Schönenbach ihren Namen erhalten. Die Straße schließt nicht nur das Schönenbacher Siedlungsgebiet an die Landstraße an, darüberhinaus trägt sie maßgeblich zur Erschließung der Furtwanger Sommerbergstraße und der Wanne bei. Die Wohnblöcke westlich der Straße liegen auf Gemarkung Furtwangen und wurden zwischen 1977 und 1982 errichtet, die Schönenbacher Häuser auf der gegenüberliegenden Seite wurden teilweise erst Ende der 1970er- Jahre gebaut.