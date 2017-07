Bürgermeister Josef Herdner überreichte im Rahmen seiner Grußworte auch die Preise für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, an der Werkrealschule zusammengefasst im Fächerverbund "Welt – Zeit – Gesellschaft". Diesen Preis erhielten in der neunten Klasse Amy Schäfer und in der zehnten Simon Dreßler und Selman Yavas. Schließlich gab es noch einen Preis für das beste Ergebnis in der Projektprüfung. Dieser ging an die Gruppe Hannah Rist, Julia Bäuerle, Tobias Semmler, Leoni Holzer und Amy Schäfer. Darüber hinaus konnte Rektor Wallner für mehrere Schüler ein Lob für gute Leistungen im Abschlusszeugnis aussprechen. Hier nun die Absolventen der Furtwanger Werkrealschule 2017. Das Zeugnis der mittleren Reife haben erhalten: Deniz Begani, Yves Cazautet, Erik Johannes Doll, Simon-Andreas Dreßler, Lara Hettich, Sebastian Musaj, Miriam Sorrentino und Selman Yavas. Den Hauptschulabschluss erreicht haben Roberta Brigante, Raul Daniel Timis, Yasin Altintas, Tunahan Aras, Julia Bäuerle, Lars Braun, Ceyda Cinkaya, Letizia Filice, Justin Frey, Leoni Holzer, Neslihan Keles, Marek Maute, Luca Antonio Mazzei, Jasmina Pintaric, Fabiola Ramundo, Hannah Rist, Lorena Sassoli, Amy Sirin Schäfer, Florian Sumser, Maximilian Sumser, Leon Jan Thielicke, Aline Wehrle und Dirk Wintermantel.