Furtwangen. Mit umfangreichen Sanierungsarbeiten am Pflasterbelag in der Lindenstraße soll am kommenden Montag, 10. Juli, begonnen werden. Wie die Stadtverwaltung in einer E-Mail mitteilte, werden die Bauarbeiten voraussichtlich noch bis Mitte August andauern. Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass für den Zeitraum der Sanierungsmaßnahmen die Lindenstraße jeweils nur von einer Seite angefahren werden kann. MitEinschränkungen des Verkehrssflusses ist deshalb zu rechnen.