Furtwangen Lieder des Reformators in Kirche

Furtwangen. Die Lieder des Reformators prägen die christliche Welt seit 500 Jahren. In der evangelischen Kirche in Furtwangen, Baumannstraße, gastiert das Villinger Quellenland-Ensemble am Sonntag, 12. November, 18 Uhr im Rahmen der kirchlichen Veranstaltungen zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Die Musiker aus Villingen-Schwenningen, Furtwangen, Freiburg und Stuttgart gestalten ein Programm rund um Luthers Kirchenlieder, bei dem die Besucher zum Mitsingen eingeladen sind.