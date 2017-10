Furtwangen Leute sollen gerne in der Stadt leben

Das ist ein Thema, dass mir und dem Gemeinderat sehr auf den Nägeln brennt. Wir kämpfen intensiv um den Anschluss an den Bahnhof. Der Bahnhof ist für uns sehr wichtig und man muss den Leuten an den entscheidenden Stellen dass auch deutlich ins Bewusstsein rücken.

Da wäre die Sanierung des OHG, den Ausbau des Breitbandnetzes und die Sanierung der Baumannstraße. Der Umbau des Rohrbacher Rathauses zum Dorfgemeinschaftshaus hat dort oberste Priorität.

Ich sehe Menschen in der Wilhelmstraße flanieren können, ohne dass ein Lastwagen sie behindert oder stört. Ich sehe Bürger in der Baumannstraße ein tolles Siedle-Sammlung besichtigen. Ich sehe einen Stadtgarten, in dem Menschen aller Altersgruppen sich gerne aufhalten. Für Jüngere gibt es dort eine Aktivzone wie zum Beispiel einen Beachvolleyball-Platz. Ich wünsche mir, dass Furtwangen ein kulturell interessanter Standort bleibt, den man in dieser Funktion auch noch ausbauen kann. Und dass es guten Wohnraum für Familien gibt, geordnete und genügend Parkmöglichkeiten. Und ich wünsche mir, dass die Leute dann sagen: "Hier lebe ich gerne".

...das wären als allererstes Gesundheit und eine bodenständige Zufriedenheit. Und dann würde ich gerne auch noch mal eine "verrückte" Idee für mich umsetzen ■Die Fragen stellte Jürgen Liebau

Herr Herdner, sie haben ohne Gegenkandidat einen Wahlkampf geführt. Was für ein Gefühl war das?

Bei Ihrem Amtsantritt stand die Furtwangen ­finanziell schlecht da, der Gemeinderat durfte auf Anweisung des Kommunalamts noch nicht mal einen eigenen Haushalt ver­abschieden. Strenges ­Sparen war angesagt. Kritiker ­sagen, dass Sie zu sehr auf die Bremse gedrückt haben.

...und durch das Engagement der Bürger.

Macht Ihnen der anhaltende "urbane Sog", also die Abwanderung in die größeren Städte, Sorgen?

Wobei die Realität manchmal anders aussieht. Ich denke zum Beispiel an die miserable Busverbindung zum Bahnhof St. Georgen.

Was wären die nächsten Projekte?

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Wo steht Furtwangen am Ende Ihrer nächsten Amtszeit in acht Jahren?

Wenn Sie drei persönliche Wünsche frei hätten...?