Furtwangen Leihgeber ermöglichen Laule-Schau

Dicht gedrängt saßen die Besucher, als die Ausstellung mit Werken von Johann Baptist Laule im Museumsgasthaus Arche eröffnet wurde. Der Nachmittag entführte die Gäste ins 19. Jahrhundert.

Furtwangen. Den passenden musikalischen Rahmen gestalteten Elke Schön, Geige, und Klauspeter Staeb am Klavier. Museumsleiterin Elke Schön hieß die Gäste willkommen und dankte den vielen Leihgebern, die die Ausstellung ermöglichten. Denn der Geschichts- und Heimatverein selbst besitzt nur sehr wenige Laule-Originale. Johann Baptist Laule "hat gut gelebt von seiner Arbeit", versicherte Elke Schön.

Über sein Umfeld und seine Tätigkeit berichtete Eduard Saluz, der Leiter des Furtwanger Uhrenmuseums. Die Schwarzwälder Uhren waren um 1850 nicht mehr "up to date", legte er dar. In Furtwangen wurde die großherzoglich-badische Uhrmacherschule gegründet, um den "technischen Rückstand und den Mangel an Geschmack" in der Uhrenherstellung auszugleichen. Robert Gerwig war ihr erster Direktor.