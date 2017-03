Furtwangen Leidenschaftliches Drama haucht der Historie Leben ein

Seit ihrer Kindheit schuftet Maud in einer Londoner Wäscherei, um ihren jungen Sohn durchzubringen und ihrem Mann eine gefügige, gute Ehefrau zu sein. Als sie aber 1912 durch eine Kollegin in den Kampf britischer Suffragetten um Wahlrecht und Gleichstellung hineingezogen wird, nimmt sie diesen als den ihren an und riskiert damit alles. Ihren Job, ihre Ehe und ihre Zukunft in einer von Männern bestimmten konservativen Gesellschaft, die auf traditions- und machtgefährdende Systemstörungen mit entschlossener Härte reagiert.

Mit glänzenden Darstellerinnen besetzt, präsentiert sich die zweite Regiearbeit von Sarah Gavron als intensives, aber nie melodramatisch überzogenes Drama, das den nüchternen Fakten der Geschichtsbücher Leben einhaucht. Fesselnd wie ein Thriller erzählt der Film von die spannende und inspirierende Geschichte ihres herzzerreißenden Kampfs um Würde und Selbstbestimmung.

Der Film hat eine Spiellänge von 101 Minuten ist ab zwölf Jahren freigegeben. Zu dieser Veranstaltung bieten die Kinomacher Häppchen und Getränke auf Spendenbasis für Bregtalbad-Jahreskarten an, die Andrea Klausmann von der Caritas vergibt. Auch Vorstandsmitglieder des Bregtalbades sind an dem Abend zu Gast. Die Spielstätte des Guckloch-Kino ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.