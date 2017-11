Furtwangen Lehrer im Ruhestand sucht alte Fotos und Dokumente

Furtwangen. Mehr als 500 Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Realschule sind Ende September zum Ehemaligen-Treffen gekommen. Rolf Wehrle, Lehrer im Ruhestand, möchte die Gelegenheit nutzen, um das Schularchiv zu ergänzen. Dabei geht es auch darum, alte Geschichten mit Seltenheitswert zu erhalten und weiterzuerzählen.

Schüler auf den Barrikaden

Darunter ist zum Beispiel diese: Es war nur eine windig getroffene Entscheidung, nach der die Schüler Ende der 1960er-Jahre konsequent auf die Barrikaden gingen: "Die Schulleitung beschließt, dass von den drei Eingängen an der Ilbenstraße den Schülern nur noch der untere zur Verfügung steht, die Lehrer aber mit Schlüssel weiterhin die beiden oberen Eingänge benutzen dürfen", erzählt Rolf Wehrle, ehemaliger Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule – und damals selbst Teilnehmer an der Protestaktion.