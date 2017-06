Furtwangen Lehenshöfe zum Thema gemacht

Am Mittwoch machte sich Herzog zur Aufgabe, die Lehenshöfe Furtwangens und Umgebung in einer Dia-Schau im Gucklochkino darzustellen. Der Informatiker hat sich viel Mühe gemacht, um Geschichte in Wort, Bild und Musik aufleben zu lassen. Zunächst wollte er die Mühlen in und um Furtwangen dokumentieren, doch das Material dazu war nicht sonderlich ergiebig. Dann hat er eifrig Postkarten, alte Bilder und ganze eigene Fotoreihen von Höfen gesammelt.

"Lehenshöfe" waren Leihgaben von Gütern geistlicher und weltlicher Herrscher an vereinzelte Bauern, die teils gehörig berappen mussten. Herzog steckte den Rahmen weiter und nahm auch Gastwirtschaften auf, die teils auch mit Landwirtschaft zu tun hatten. Einige Höfe zerfielen, andere wurden ein Raub der Flammen, wieder andere wurden durch Weiterbau vergrößert und mancher musste total neu errichtet werden. Einige Wegekreuze, etliche Kapellen oder Brunnen blieben erhalten.

Manches Bauernhaus erstrahlt in neuem Glanz, dient als Ferienwohnung oder neuer landwirtschaftlicher Betrieb. Der Referent lieferte optische Eindrücke von A, wie Adler in Linach bis Z, wie Ziriakenhof in Schönenbach. Zur Fuchsfalle konnte Herzog eine nette Anekdote beitragen, und Trauer hinterließ der Brand des Furtwänglehofes am 11. Februar 2001.