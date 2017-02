Furtwangen Lebhafte Beteiligung der Mitarbeiter

Das Industrie-Unternehmen BKS Ketterer Getriebe ist ein "attraktiver Arbeitgeber". Dieses vor zwei Jahren von der IHK an die Firma verliehene Gütesiegel wurde jetzt erneut bestätigt.

Furtwangen. Dabei zeigten sich die Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg beeindruckt, wie sich das Unternehmen in diesen zwei Jahren positiv weiterentwickelt hat, was in n Umfragen unter den Mitarbeitern festgestellt wurde. Dieses Mal gab es noch einmal das Gütesiegel in Bronze, doch die Chancen seien gut, so die IHK, dass Ketterer bei der nächsten Überprüfung in zwei Jahren das Siegel in Silber erreichen kann.

Die IHK machte deutlich, dass die Anforderungen sehr hoch seien. Nur der kleinere Teil der Betriebe in der Region könne dieses Siegel überhaupt erreichen. Offensichtlich haben auch die Mitarbeiter in diesen zwei Jahren erkannt, wie sinnvoll und produktiv eine solche regelmäßige Überprüfung ist. Denn die Zahl der Teilnehmer an der erstellten Umfrage stieg gegenüber der Premiere vor zwei Jahren deutlich an auf fast 75 Prozent.